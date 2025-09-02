Van Büyükşehir Belediyesi Eğitim Düzenledi

PSİKOLOJİK İLK YARDIM EĞİTİMİNİN GEREKEN ÖNEMİ

Van Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline “psikolojik ilk yardım” eğitimi düzenledi. Belediyenin yaptığı açıklama ile, afet ve acil durumlara hazırlık çalışmalarını güçlendirmek için sürekli olarak eğitimler gerçekleştirildiği vurgulandı. Bu eğitimler çerçevesinde, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı çalışanlarına yönelik psikolojik ilk yardım eğitimi sunuldu.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ VE VERİMİ

Afet Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen bu eğitim, Psikolog Nursel Avcı Erdal tarafından verildi. Eğitim süresince, psikolojik ilk yardımın temel kavramları, ilkeleri ve saha uygulamaları hakkında geniş bilgi sunuldu. Kriz anlarında bireylere nasıl yaklaşılacağı, psikolojik destek sunma yöntemleri ve afet sonrası ortaya çıkabilecek travmaların etkilerini azaltma konuları üzerinde duruldu. Eğitim, katılımcıların bu konularla ilgili bilgi ve becerilerini artırmayı hedefliyor.