Van Büyükşehir Belediyesinde Eğitim Düzenlendi

PSİKOLOJİK İLK YARDIM EĞİTİMİ UYGULAMALARI

Van Büyükşehir Belediyesi, personeline yönelik “psikolojik ilk yardım” eğitimi düzenledi. Belediyeden yapılan açıklamada, afet ve acil durumlara hazırlık çalışmalarını güçlendirmek amacıyla çeşitli eğitimlerin gerçekleştirildiği belirtildi. Bu çerçevede, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı çalışanlarına yönelik eğitim verildi.

EĞİTİMİN DETAYLARI

Eğitim, Afet Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirildi ve Psikolog Nursel Avcı Erdal tarafından sunuldu. Eğitimde, psikolojik ilk yardımın temel kavramları, ilkeleri ve sahada uygulanabilir yöntemleri hakkında detaylı bilgi paylaşıldı. Ayrıca, kriz anlarında bireylere nasıl yaklaşılacağı, psikolojik desteğin nasıl sağlanacağı ve afet sonrası yaşanan travmaların etkilerinin azaltılması konuları üzerinde duruldu.