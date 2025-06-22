Van’da 1,5 Ton İnci Kefali Yakalandı

JANDARMA EKİPLERİ KORUMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Van’da jandarma ekipleri, Van Gölü’nde yaşayan inci kefalinin korunması amacıyla yapılan denetimlerde bir hafta içerisinde kaçak olarak avlanan 1,5 ton inci kefali ele geçirdi. Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, “Van İl Jandarma Komutanlığınca karadan yaya ve motorlu devriyeler, havadan keşif araçları, göl ve derelerde su araçları, ayrıca termal kameralar ile 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak her türlü arazi ve iklim şartlarında koruma ve önleme çalışmalarımız devam etmektedir.” dedi.

KAÇAK AVCILIĞA KARŞI SÜREKLİ MÜDAHALE

Açıklamada, “Bu kapsamda 15 – 21 Haziran 2025 tarihleri arasında bir haftalık süreçte 1 olaya müdahale edilmiş ve bin 500 kilogram canlı inci kefali, 50 metre ağ ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıs yoktur.” bilgisi verildi. Kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

VATANDAŞLARIN DESTEK VERMESİ ÖNEMLİ

Van Valiliği, inci kefalinin üreme dönemine karşı hassasiyet göstermenin ve kaçak avcılığı ihbar etmenin yanı sıra doğayı koruma sorumluluğuna vatandaşların da katılım göstermesinin büyük önem taşıdığını belirtti.