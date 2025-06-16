Van’da 1 Ton 970 Kg İnci Kefali

Yasadışı Avlanma Önleniyor

Van’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 1 ton 970 kilogram inci kefali yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın ortak çalışmalarıyla, Van Gölü’nde yaşayan inci kefalinin üreme döneminde kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler devam ediyor.

Denetim Faaliyetleri Sürüyor

Ekipler, hava araçları, botlar ve termal kameralar kullanarak devriye gezmeye ve denetim yapmaya devam ediyor. İni kefallerinin üreme dönemini korumak için gerçekleştirilen bu denetimlerde, 1-14 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 22 operasyonda toplam 1 ton 970 kilogram kaçak avlanmış balık ve çeşitli boyutlarda ağ ile koruyucu tulum ele geçirildi.

Yasa Dışı Avlananlara Cezalar Uygulandı

Yapılan operasyonlar sonucunda 16 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, bu kişilere toplamda 205 bin 360 lira idari para cezası uygulandı. Kaçak avlanmanın önlenmesi için sürdürülen bu çalışmaların, inci kefalinin korunmasına büyük katkı sağlaması hedefleniyor.