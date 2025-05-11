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Van’da 105 Araç Trafikten Men Edildi

JANDARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Van’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 105 araç trafikten men ediliyor. Van Valiliği tarafından yapılan duyuruda, İl Jandarma Komutanlığı’nın yol kullanıcılarına yönelik sürdürdüğü çalışmaların devam ettiği vurgulanıyor.

EĞİTİM VE KONTROL FAALİYETLERİ

3 bin 369 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildiği belirtiliyor. Yapılan açıklamada, “19 bin 118 araç kontrol edildi, 575 sürücü ve araca 2.780.515 TL TİPCK tutanağı tanzim edildi, alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen 2 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu ve 105 araç trafikten men edilmiştir. 108 sürücüye hız kurallarını ihlal ettiğinden 360.464 TL TİPCK tutanağı tanzim edilmiştir” deniliyor.

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