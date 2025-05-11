Van’da 105 Şüpheli Yakalandı, 25 Tutuklandı

SUÇLARLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ BAŞARI

Van’da çeşitli suçlar nedeniyle arama emirleri bulunan 105 kişi yakalandı. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 25’i tutuklandı. Valilikten gelen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 5-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, toplamda 71 bin 859 kişinin ve 63 bin 314 aracın sorgulaması yapıldı.

İL JANDARMA EĞİTİMİMİZ ARTTIRDILAR

Bu kapsamda, farklı suçlardan arama kararları olan 90 şüpheli tespit edilerek yakalandı. Ayrıca, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yürütülen operasyonlarda ise 15 zanlı gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği ve 25 kişinin tutuklandığı öğrenildi.