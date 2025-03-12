Van’da ’11. Ümmet İftarı’ Birlikteliği

VAN SDİ TARAFINDAN DÜZENLENEN İFTAR PROGRAMI

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (Van SDİ) tarafından gerçekleştirilen ’11. Geleneksel Ümmet İftarı’, vatandaşları çorba, su ve ekmekten oluşan sade bir iftar sofrasında buluşturdu. Kentteki 54 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Van SDİ tarafından geleneksel hale getirilen iftar etkinliği, Hazreti Ömer Camii’nde yoğun katılım ile yapıldı.

DUALARLA GEÇEN BİR GÜN

İslam coğrafyasında yaşanan sorunlara dikkat çekilen programda, özellikle Gazze başta olmak üzere ümmet coğrafyalarına dualar edildi. Konuyla ilgili olarak konuşan SDİ dönem sözcüsü Hayati Beyde, Mısır’a destek vermek amacıyla su, hurma ve simit ile iftar yapmaya başladıklarını hatırlattı. Beyde, bu geleneği her Ramazan ayında sürdüreceklerini belirterek, “Mazlumların dertleriyle dertlenme adına bugünü ‘Ümmet iftarı’ olarak değerlendirdik. Van’daki tüm İslami STK’larla bir araya geldik. Bugün de iftarımızı çorba, ekmek ve suyla yaptık. Rabbim ümmetin mazlumlarının yardımcısı olsun” dedi.

DAYANIŞMA VE KARDŞLİK MESAJLARI

Programda, dayanışma ve kardeşlik mesajları ön plana çıktı. Katılımcılar, iftar sevincini paylaşmanın mutluluğunu yaşarken, etkinlikte emeği geçenlere teşekkürlerini sundu. Bu geleneksel iftar, toplumsal dayanışmanın güçlenmesi adına önemli bir fırsat oluşturdu.