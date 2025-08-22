Haberler

Van’da 127 Kök Kenevir Ele Geçirildi

YETİŞTİRİLEN KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

Van’da bir evin çatısı ile bahçesinde tam 127 kök kenevir ele geçirildi. Valilikten alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’nın narkotik suçlarla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar devam ediyor. Belirlenen adrese 20 Ağustos’ta gerçekleştirilen operasyonda evin çatısında ve bahçesinde yetiştirilen kenevirler bulundu.

EVDE YAPILAN ARAMADA BİRÇOK MALZEME BULUNDU

Evde yapılan aramalarda 288 gram kubar esrar, 4 gram kenevir tohumu ve 35 tabanca fişeği elde edildi. Şüphelilerin yakalanması için ilgili birimler çalışmalarını sürdürmekte.

Yaşlılık Çalıştayı Hakkari’de Yapıldı

Hakkari'de düzenlenen 'Yaşlılık Çalıştayı'nda, yaşlıların yaşam kalitesini yükseltme ve sorunlarına çözüm bulma amaçlandı. Vali Ali Çelik, yaşlılara destek olmanın toplumsal bir görev olduğunu belirtti.
Mersin’den Uyuşturucu Hap Getiren Zanlılar

Şanlıurfa'da jandarma ve MİT'in düzenlediği operasyon sonucu, Mersin'den uyuşturucu hap taşırken yakalanan iki kişi 3 bin 500 hapla birlikte gözaltına alındı.

