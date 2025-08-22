Van’da 127 Kök Kenevir Ele Geçirildi

YETİŞTİRİLEN KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

Van’da bir evin çatısı ile bahçesinde tam 127 kök kenevir ele geçirildi. Valilikten alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’nın narkotik suçlarla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar devam ediyor. Belirlenen adrese 20 Ağustos’ta gerçekleştirilen operasyonda evin çatısında ve bahçesinde yetiştirilen kenevirler bulundu.

EVDE YAPILAN ARAMADA BİRÇOK MALZEME BULUNDU

Evde yapılan aramalarda 288 gram kubar esrar, 4 gram kenevir tohumu ve 35 tabanca fişeği elde edildi. Şüphelilerin yakalanması için ilgili birimler çalışmalarını sürdürmekte.