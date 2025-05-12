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Van’da 14 Şüpheliye İşlem Yapıldı

TERÖR ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK SORUŞTURMALAR

Van’da terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde 14 şüpheliye işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek ve engellemek amacıyla çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

GÖZALTINA ALINAN ZANLILAR

Bu kapsamda, 4-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, 12 şüpheli PKK/KCK terör örgütüyle bağlantılı iken, 2 şüpheli de dini istismar eden terör örgütleriyle ilişkilendirildi. Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlemler başlatıldı.

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