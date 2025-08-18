Van’da 1778 Paket Kaçak Sigara Bulundu

VAN’DA KAÇAKCILIKLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Van’da yapılan operasyonlar sırasında toplamda 1778 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

OPERASYON DETAYLARI

11-17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen 8 operasyonda 1778 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Bu operasyonlar sırasında 8 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları, il genelinde titizlikle devam ediyor.