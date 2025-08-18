Haberler

Van’da 1778 Paket Kaçak Sigara Bulundu

VAN’DA KAÇAKCILIKLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Van’da yapılan operasyonlar sırasında toplamda 1778 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

OPERASYON DETAYLARI

11-17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen 8 operasyonda 1778 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Bu operasyonlar sırasında 8 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları, il genelinde titizlikle devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Trump, Zelenski’ye Hayran Kaldı

Beyaz Saray'daki zirvede, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski takım elbisesiyle dikkat çekti. Trump, Zelenski'yi övüp ardından yanıtını bekledi. Zelenski ise elinden geleni yaptığını ifade etti.
Haberler

Adıyaman’da Takla Atan Araçta Yaralılar

Şanlıurfa'dan Adıyaman'a giden bir araç, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu takla attı. Bir kişi ağır yaralanırken, dört kişi hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma açıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.