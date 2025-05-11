Van’da 18 Kişi Tutuklandı

JANDARMA ÇALIŞMALARI SONUCU TUTUKLAMA

Van’da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlarla bağlantılı olarak 18 kişi tutuklandı. Van Valiliği’nin yaptığı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından toplamda 2 bin 624 devriye görevi gerçekleştirildi.

ŞAHIS VE ARAÇ KONTROLÜ

Açıklamada, 71 bin 859 şahıs ile 63 bin 314 aracın kontrol edildiği vurgulandı. “Arandığı tespit edilen; dolandırıcılık suçundan 31, hırsızlık suçundan 3, kasten öldürme suçundan 1, kaçakçılık suçundan 1, uyuşturucu madde suçundan 6, diğer suçlardan 48 şahıs olmak üzere toplam 90 şahıs yakalanmış olup 18 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.