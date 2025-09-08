Van’da 186 Suçlu Yakalandı, 106 Cezaevinde

SUÇLULARLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Van’da toplamda farklı suçlardan aranan 186 kişinin yakalanması sağlandı. Bu kişilerin 106’sı kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle cezaevine teslim edildi. İl Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadele çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

OPERASYONUN DETAYLARI

Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Amirlikleri tarafından 24 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında düzenlenen operasyonlar sonucunda 186 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda ayrıca 8 kurusıkı tabanca ve 42 fişek ele geçirildi.