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VAN’da 19 Emekliyi Dolandıranlara Operasyon

OPERASYONUN DETAYLARI

Van’da, sabit gelirli ve emekli 19 kişinin dolandırıldığı belirlendi. Bu kişilerden senet imzalatıldığı, faizli borçlandırıldığı ve maaşlarının bir kısmına icra yoluyla el konulduğu tespit edildi. Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, mali suçlarla ilgili yürüttüğü planlı çalışmalarını sürdürüyor.

SUSPİSYONLU FAALİYETLER ÜZERİNE OPERASYON

Yapılan araştırmalar sonucunda, 19 emeklinin bir dernek üyesi haline getirildikleri anlaşıldı. Bu dernek aracılığıyla sahte kömür satışı yapıldığı ve dolayısıyla bu şahısların senet imzalatıldığı ortaya çıktı. 9 şüpheliye yönelik olarak, 7 adet ikamet, 3 adet iş yeri ve 1 derneğe eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Operasyon sonucunda, 2 bin 38 senet, 1 tabanca, 18 fişek ve pek çok doküman bulundu. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili olarak 9 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.

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