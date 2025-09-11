Haberler

Van’da 20 Kişi Gözaltına Alındı

OTEL ÇALIŞANLARI ARASINDAKİ KAVGA

Van’da iki farklı otelin çalışanları arasında çıkan kavgada toplam 20 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında “İki otel çalışanları arasında sopalı kavga olduğuna dair” yapılan paylaşımlar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından çalışma yapıldığını bildirdi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Açıklamada, “İlimiz İpekyolu ilçesinde gerçekleşen olayda; 2 ruhsatsız tabanca ve çeşitli malzemeler ele geçirilmiştir. Olaya karıştığı tespit edilen 20 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, müdürlüğümüzdeki işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli şahıs tutuklanmıştır. Ayrıca, 6 şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

