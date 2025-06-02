Van’da 22 ton inci kefali ele geçirildi

JANDARMA KAÇAK AVCILIĞA GÖZ AÇTIRMADI

Van’da bir haftalık süre zarfında 16 farklı olaya müdahale eden jandarma, toplamda 22 ton 475 kilogram inci kefali yakaladı. Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Su Ürünleri Kanunu gereği, inci kefalinin üreme döneminde korunması ve kaçak avcılıkla mücadele çabalarının sürdüğü vurgulandı.

KORUMA VE ÖNLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Açıklamada, jandarma ekiplerinin karadan yaya ve motorlu devriyeler, havadan keşif araçları, göl ve derelerde su araçları kullanarak, termal kameralar eşliğinde 7/24 esasına dayanarak her türlü arazi ve iklim şartlarında koruma ve önleme çalışmalarına devam ettiği ifade edildi. 25-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 16 olaya müdahale edildiği; ele geçirilenler arasında 22 ton 475 kilogram avlanan balık, 5 kilogram canlı balık, 1 serbest ağ ve 450 metre ağ olduğu belirtildi.

Açıklamada, 17 şüpheli şahıs hakkında yasal süreç başlatıldığı ve toplamda 548 bin 230 TL idari para cezasının uygulandığı bilgisi de yer aldı. Bu önlemler, kaçak avcılıkla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.