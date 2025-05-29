Van’da 29 Şüpheli Gözaltına Alındı

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI SONUCUNDA GÖZALTILAR OLDU

Van’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 29 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetleri yürüten kişiler ile “torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik bir çalışma yürüttü.

GÖZALTINA ALINANLAR VE ELE GEÇİRİLENLER

Bu çalışmalara, 22-26 Mayıs tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu bölgelerde odaklanıldı. Yapılan operasyonda, 46,22 gram esrar, 24 gram sentetik uyuşturucu, 92 uyuşturucu hap, 3,2 gram sentetik kannabinoid ve 44 sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 29 şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.