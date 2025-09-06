Van’da 334 küçükbaş hayvan telef oldu

HAYVAN TELEFİ OLDU

Van’ın Çatak ilçesinde kayalık bir alandan düşen 334 küçükbaş hayvan telef oldu. İlçenin Yukarı Narlıca Mahallesi’nden Çılga Mahallesi’ne götürülen yaklaşık 1500 küçükbaş hayvanın yer aldığı sürü, geçiş sırasında aniden yakındaki dereye yöneldi. Bu esnada kayalık alandan düşen hayvanların büyük bölümü kayboldu ve telafisi olmayan bir durum meydana geldi. Olayı duyan besiciler, hayvanlarının telef olduğunu görünce büyük bir üzüntü yaşadı ve kaybolan hayvanların aranması için çalışmalar başlattı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerinde inceleme yapmak üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye geldi ve telef olan hayvanları kayıt altına aldı. Besicilerden Şahin Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sürüsünde bulunan 200 hayvandan 180’inin telef olduğunu söyledi. Kaplan, koyunların düştüğü bölgedeki merayı 2 gün önce kiraladıklarını belirtti ve çobanın sürüyü yakındaki dereye yönlendirdiği sırada olayın yaşandığını vurguladı. Aynı mahalleden başka yetiştiricilerin de kayıplarının olduğunu aktaran Kaplan, “En çok koyun bana ait. Çoban bize böyle bir uçurum olduğunu göremediğini söyledi. Hepimiz çok üzgünüz. İnşallah devletimiz bize bu konuda destekte bulunur” ifadelerini kullandı.

BESİCİLERİN EMEKLERİ YERLE BİR OLDU

Yukarı Narlıca Mahallesi sakinlerinden Turan Kaya, olay sonrasında büyük bir üzüntü içinde olduklarını dile getirdi. Kaya, besicilerin emeklerinin yok olduğunu ifade ederek, “Hayvanlar suya kavuşmak için koşarken uçurumdan atlamışlar. Sürüde 2 çoban varmış ama kontrol altına alamamışlar. Kayadan düşen hayvanlar hep üst üste yığılmış. Bu saatten sonra yapılabilecek bir şey kalmadı. Telef olanların yanı sıra kayıp olanlar da mevcut” şeklinde konuştu.