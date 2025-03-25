Van’da 36 Kilo Likit Metamfetamin Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU OPERASYONU GEVAŞ’TA GERÇEKLEŞTİ

Van’ın Gevaş ilçesinde narkotik polisinin gerçekleştirdiği operasyonda bir otomobilde 36 kilo 300 gram likit metamfetamin bulunuyor. Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması yapan şahısların peşinde koşmaya devam ediyor.

ŞÜPHELİ OTOMOBİLDE ARAMA YAPILDI

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda, Gevaş ilçesindeki Van-Bitlis yolu uygulama noktasında şüpheli olarak değerlendirilen bir otomobilde arama gerçekleştirildi. Bu arama sonucunda 36 kilo 300 gram likit metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile ilgili olarak, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan 3 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konuldu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.