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Van’da 4.0 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

BAŞKALE’DE DEPREM HİSSEDİLDİ

Van’ın Başkale ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. İlk tespitlere göre deprem sonrasında olumsuz bir durum yaşanmadığı bildiriliyor.

DEPREMİN DETAYLARI

AFET ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi’nin verilerine göre, deprem saat 03.39’da meydana geldi. Merkez üssü Başkale olan bu deprem, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde kaydedildi. Deprem, 6,95 kilometre derinlikte oluştu ve çevre illerde de hissedildi. Kısa süreli bir endişe yaratan bu sarsıntının ardından, herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı bilgisi verildi.

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