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Van’da 426 Suçlu Yakalandı, 86 TUTUKLANDI

SUÇLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Van’da farklı suçlar nedeniyle aranan toplam 426 kişi yakalandı. Van İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

YAKALANANLAR ARASINDAN CEZAYA ÇARPTIRILANLAR

1-15 Haziran tarihleri arasında Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Amirlikleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 86 kişi cezaevine teslim edildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Operasyonlar sırasında ayrıca 3 ruhsatsız tabanca, bir adet kurusıkı tabanca, 2 bıçak, 2 tüfek, 38 fişek ve kopya düzeneği ele geçirildi. Bu gelişmeler ile birlikte güvenlik güçlerinin suçla mücadelesi hız kazanıyor.

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