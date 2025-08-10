Van’da 43 Şüpheli Gözaltına Alındı

KAÇAKÇILIK OPERASYONLARI

Van’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında toplamda 43 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten gelen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4-10 Ağustos tarihleri arasında kaçakçılıkla ilgili suçlarla mücadele kapsamında 36 farklı operasyon gerçekleştirdi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Düzenlenen operasyonlarda, 5 bin 130 paket kaçak sigara, 11 adet elektronik sigara, 3 kilogram nargile tütünü, 2 cep telefonu, ruhsatsız bir tabanca, 8 mermi, 56 kilogram çay ve 287 farklı kaçak eşya ele geçirildi. Gözaltına alınan 43 şüpheli hakkında gerekli işlemler başlatıldı.