Van’da 43 Şüpheli Gözaltına Alındı

KAÇAKÇILIK OPERASYONLARI

Van’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında toplamda 43 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten gelen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4-10 Ağustos tarihleri arasında kaçakçılıkla ilgili suçlarla mücadele kapsamında 36 farklı operasyon gerçekleştirdi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Düzenlenen operasyonlarda, 5 bin 130 paket kaçak sigara, 11 adet elektronik sigara, 3 kilogram nargile tütünü, 2 cep telefonu, ruhsatsız bir tabanca, 8 mermi, 56 kilogram çay ve 287 farklı kaçak eşya ele geçirildi. Gözaltına alınan 43 şüpheli hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası Devam Ediyor

Kayseri'nin Ali Dağı'nda düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası ve Dünya Kupası Ön Eleme, 8 ülkeden 120 sporcunun katılımıyla devam ediyor. Yarışma, 79 kilometrelik parkurda gerçekleştiriliyor.
29. Kaledavaz Biber Festivali Başladı

Kale'deki 29. Biber Festivali'nde, en iyi biber yetiştiricilerine ödüller dağıtıldı. Katılımcılar ayrıca yöresel lezzetlerden Biber tatarını deneyimleme fırsatı buldu.

