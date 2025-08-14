Van’da 45 Bin Öğrenci Kur’an Öğrendi

YAZ KUR’AN KURSLARINA KATILIM YÜKSELDİ

Bu yıl Van’da yaz Kur’an kurslarına katılan 45 bin öğrenci, Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenerek dini bilgilerle donatıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda her yıl düzenlenen yaz Kur’an kursları, bu yıl da Van merkez, ilçe ve mahallelerde İl Müftülüğü öncülüğünde gerçekleştirildi. Yaz tatilini fırsat bilen aileler, çocuklarını İslam dinini daha yakından tanımaları ve Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenmeleri amacıyla bu kurslara yönlendirdi.

KURS EĞİTİM PROGRAMI ÇEŞİTLİ KONULARI KAPSIYOR

Kurslarda öğrencilere Kur’an-ı Kerim’in yanı sıra Peygamber Efendimizin hayatı, temel dini bilgiler, ibadet bilinci ve güzel ahlak konularında eğitimler verildi. Kursların sona ermesiyle birlikte İl Müftülüğü, Yeni Nurşin Camii’nde kapanış ve dini bilgiler yarışması düzenledi. Yarışmada öğrencilere sure ve hadis soruları yöneltildi, dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

GEOHUM PLANI VE GELECEK UMUTLARI

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, bu yıl yaklaşık 45 bin öğrencinin Van’da Kur’an-ı Kerim ile tanışma fırsatı bulduğunu belirtti. Öğrencilerin yalnızca Kur’an-ı Kerim’in elifbasını öğrenmekle kalmadığını, ayrıca manevi derslerle de donatıldığını ifade etti. Şık, “Özellikle ailelerin, çocuklarını Kur’an-ı Kerim öğrenmeleri için camilere emanet etmeleri ve bu sayının binlerce kişiye ulaşması, geleceğe dair umutlarımızı artırdı” dedi.

Şık, öğrendikleri dersler neticesinde çocukların Kur’an’dan manevi anlamda faydalandığını ve kazandıkları bilgilerle daha doğru bir istikamete kavuşma imkanı bulacaklarını vurguladı. Ayrıca, “Her ne kadar bugünkü resmi kapanış programı düzenlense de bu, aslında kardeşlerimizin Kur’an ile tanışma programıydı. İnşallah, gelecekte de Kur’an-ı Kerim’i daha iyi anlayabilme noktasında hocalarımızın gayretleriyle yol almaya devam edecekler” şeklinde konuştu.