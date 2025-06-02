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Van’da 545 Suçlu Yakalandı, 110 Cezaevine

SUÇLARLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Van ilinde, farklı suçlardan aranan 545 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Amirlikleri, 18 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında yürütülen operasyonlarla bu yakalamaları gerçekleştirdi.

CEZALILAR CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Yakalanan kişilerden, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 110’u cezaevine teslim edildi. Bunun yanı sıra, operasyonlar sırasında toplamda 4 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 105 fişek, 28 cep telefonu, 17 akü ve 4 kopya düzeneği ele geçirildi. Bu gelişmeler, güvenlik güçlerinin suçla mücadelesindeki kararlılığını gözler önüne seriyor.

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