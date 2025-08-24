Van’da 6 Bin 207 Paket Kaçak Sigara

JANDARMA EKİPLERİ KAÇAK SİGARA OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRDİ

Van’da gerçekleştirilen operasyonlarda jandarma ekipleri, 6 bin 207 paket kaçak sigara ele geçirdi. Van İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık faaliyetlerine karşı yürüttüğü çalışmaları sürdürerek başarılar elde ediyor.

KAÇAKÇILIK OPERASYONU DETAYLARI

18-24 Ağustos tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, sigara kaçakçılığına karışan 5 kişi yakalandı ve yapılan aramalarda 6 bin 207 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olay ile ilgili tahkikat tüm hızıyla devam ediyor.