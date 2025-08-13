VAN’DA 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

POLİS OPERASYONU SONUCUNDA 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Van’da yapılan eş zamanlı operasyonda, polis ekipleri “genel ahlaka karşı işlenen suçlar” kapsamında 6 kişiyi gözaltına aldı. Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, genel ahlaka karşı işlenen suçların engellenmesi amacıyla gerçekleştirilen 3 aylık fiziki ve teknik takip neticesinde, il merkezindeki farklı adreslerde 8 Ağustos 2025 tarihinde operasyon düzenlendi.

ŞÜPHELİLERİN SUÇLAMALARI

Düzenlenen operasyonda, “fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve insan ticareti” suçlarını işlediği belirlenen 6 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işleme tabi tutulmak üzere emniyete götürüldü. Adli makamlara sevk edilen 6 kişiden 5’i tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Diğer bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.