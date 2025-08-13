Haberler

VAN’DA 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

POLİS OPERASYONU SONUCUNDA 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Van’da yapılan eş zamanlı operasyonda, polis ekipleri “genel ahlaka karşı işlenen suçlar” kapsamında 6 kişiyi gözaltına aldı. Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, genel ahlaka karşı işlenen suçların engellenmesi amacıyla gerçekleştirilen 3 aylık fiziki ve teknik takip neticesinde, il merkezindeki farklı adreslerde 8 Ağustos 2025 tarihinde operasyon düzenlendi.

ŞÜPHELİLERİN SUÇLAMALARI

Düzenlenen operasyonda, “fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve insan ticareti” suçlarını işlediği belirlenen 6 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işleme tabi tutulmak üzere emniyete götürüldü. Adli makamlara sevk edilen 6 kişiden 5’i tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Diğer bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başakşehir, Viking ile 1-1 berabere

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Viking ile 1-1 berabere kaldı. Norveç ekibi, Onur Bulut'un own goal'u ile öne geçerken, Başakşehir'in yanıtı Davie Selke'den geldi.
Alev Alan Otomobil Kısa Sürede Söndürüldü

Samsun'un Yakakent ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken alev aldı. Sürücü son anda aracı terk ederek kurtulurken itfaiye yangına müdahale etti, araç kullanılmaz hale geldi.

