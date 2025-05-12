Van’da 62 Kişi Tutuklandı

POLİS EKİPLERİ YAKALAMA OPERASYONLARI YÜRÜTÜYOR

Van’da yapılan operasyonlar sonucunda haklarında hapis cezası bulunan 62 kişi yakalanarak tutuklanıyor. Van Emniyet Müdürlüğü, il genelinde kamu düzenini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadele çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Açıklamada, “6136 ve 5729 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 1 adet ruhsatsız silah, 3 adet kurusıkı tabanca, 27 adet fişek ele geçirilmiştir. Diğer suçlardan 560 adet paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından aranan toplam 185 şahıs yakalanmış, 272 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 62 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” bilgisi verildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Van Emniyet Müdürlüğü, yürütülen çalışmalara devam edildiğini ve halkın güvenliği için gerekli adımların atıldığını belirtiyor. Bu tür operasyonların, suçla mücadelede etkinliği artırdığı ve kamu güvenliğini sağladığı vurgulanıyor.