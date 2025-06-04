Van’da 7 kg gümrük kaçağı altın

POLİS OPERASYONUNDA KAÇAK ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Van’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 30 milyon TL değerinde 7 kilogram gümrük kaçağı altın yakalandı. Van Emniyet Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün ortak çalışması sonucu Ipekyolu ilçesinde bir araçta arama yapıldığı ifade edildi.

YASAL İŞLEMLER BAŞLATILDI

Açıklamada, “Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 7 kilogram ağırlığında, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon TL olan altın ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili şüpheli 1 şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır” denildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.