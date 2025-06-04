VAN’da 7 Kilo Külçe Altın Ele Geçirildi

VAN’DA YAPILAN OPERASYONDA ALTINLAR ELE GEÇİRİLDİ

Van’da gerçekleştirilen bir takip sonucu durdurulan kapalı kasa minibüste, piyasa değeri 30 milyon TL olan 7 kilo gümrük kaçağı külçe altın bulundu. Olayda bir kişi gözaltına alındı.

GÜMRÜK KAÇAĞI ALTINA ULAŞILDI

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araçta gümrük kaçağı külçe altın olduğu konusunda ihbar aldı. Takibe alınan kapalı kasa minibüs, İpekyolu ilçesinde durduruldu. Ekipler gerçekleştirdikleri aramada piyasa değeri 30 milyon TL olan 7 kilo ağırlığında külçe altın ele geçirdi. Olayla bağlantılı olarak bir şüpheli gözaltına alındı.