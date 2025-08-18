Van’da 8 Şüpheli Yakalandı, 1778 Paket Ele Geçirildi

OPERASYONLA YAKALANAN ŞÜPHELİLER

Van’da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda toplam 8 ayrı olay üzerinden 8 şüpheli yakalandı. Van İl Jandarma Komutanlığı, 11-17 Ağustos tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bu operasyonları gerçekleştirdi.

ELE GEÇİRİLEN KAÇAK SİGARA MİKTARI

Yapılan aramalar sırasında bin 778 paket kaçak sigara ele geçirildi. Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölge genelinde kaçakçılıkla mücadelenin kesintisiz sürdüğü ifade edildi. Operasyonlar sonucunda yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı aktarıldı.