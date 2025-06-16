Van’da 86 kişi tutuklandı

POLİS EKİPLERİ SUÇLU AVINA ÇIKTI

Van’da, polis güçlerince yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranan ve toplamda 256 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 86 kişi tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğü, il genelinde kamu düzenini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadele eden operasyonların süregeldiğini bildirdi.

YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR VE BULUNAN GEREÇLER

Açıklamaya göre, 1-15 Haziran 2025 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği birimlerinin görevli olduğu çalışmalar devam ediyor. Yapılan operasyonda, “6136 ve 5729 Sayılı Kanun’a muhalefet” kapsamında; 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 bıçak, 2 tüfek, 38 fişek ve 1 kopya düzeneği ele geçirildi. Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ise toplamda 426 şahıs yakalandı ve 256 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası bulunan 86 şahıs adli merciler tarafından tutuklandı.