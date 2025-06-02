Van’da 9 Şahıs İşlem Gördü

TERÖR ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Van’da terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 9 kişi hakkında işlem yapıldı. Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik süren çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

YASAL İŞLEMLER BAŞLATILDI

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 8, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında ise 1 şahıs olmak üzere toplam 9 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır” denildi.