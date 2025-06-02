Haberler

Van’da 9 Şahıs İşlem Gördü

TERÖR ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Van’da terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 9 kişi hakkında işlem yapıldı. Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik süren çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

YASAL İŞLEMLER BAŞLATILDI

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 8, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında ise 1 şahıs olmak üzere toplam 9 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır” denildi.

ÖNEMLİ

Haberler

İnegöl’de Kadın Tabanca ile Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eski nişanlısı A.Y.'yi tabancayla vurarak yaralayan Hakan M. kaçtı, polis zanlıyı yakalamak için operasyon başlattı.
Haberler

Yük Asansörü Kurulumu Sırasında Düşme

Manavgat'ta yük asansörü kuran bir işçi, elektrik akımına kapılarak 4 metre yükseklikten düştü. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı ve işçinin durumu kritik.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.