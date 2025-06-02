Van’da 9 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

VAN’DA TERÖR ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK OPERASYON

Van’da terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY ile ilgili 9 şüpheliye işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

SORUŞTURMALAR SONUCUNDA GÖZALTILAR GERÇEKLEŞTİ

Bu kapsamda 18 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında yürütülen operasyonlar neticesinde 8 PKK/KCK ve 1 FETÖ/PDY şüphelisi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar hakkında gerekli adli işlemler gerçekleştirildi.