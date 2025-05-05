Van’da 9 Şüpheli Yakalandı, Operasyon Düzenlendi

EMEKLİLERİN FAİZLE BORÇLANDIRILMASI

Van’da, 19 emekliyi senet imzalatıp faizle borçlandıran ve icra yoluyla maaşlarının bir kısmına el koyan 9 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabit gelirli ve emekli olan 19 vatandaşı dernek üyesi yaparak, derneğin anlaşmalı olduğu bir firma üzerinden sahte kömür satışı gösterdiklerini tespit etti.

OPERASYONUN DETAYLARI

Söz konusu 9 şüpheliye yönelik olarak 7 ikamet, 3 iş yeri ve 1 dernek olmak üzere eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sırasında 2 bin 38 adet senet, 1 adet tabanca, 18 adet fişek ve çok sayıda doküman ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili olarak 9 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlandığı açıklandı.