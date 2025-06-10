Van’da Açık Kalp Ameliyatı Başarıyla Yapıldı

VAN’DA BİNİNCİ AÇIK KALP AMELİYATI BAŞARIYLA YAPILDI

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Kalp Merkezi, bininci açık kalp ameliyatını başarıyla tamamladı. Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaklaşık 3 milyon kişiye sağlık hizmeti sunan hastane, kalp sağlığı yatırımlarının sonuçlarını almaya devam ediyor. Kalp Merkezi, kısa sürede bölgenin en dikkate değer sağlık tesislerinden biri haline gelerek, bölge halkının büyükşehirler olan Ankara ve İstanbul gibi yerlere gitmeden tedavi olabilmelerine imkan tanıyor.

KALP MERKEZİ BÖLGE HALKINA HİZMET VERİYOR

Kalp merkezi, uzman hekimler ve deneyimli sağlık personeliyle hizmet veriyor ve çevre illerden birçok hastaya umut oluyor. Merkezde haftalık 20’ye yakın açık kalp ameliyatı gerçekleştirilirken, başarı oranı yüzde 98-99 olarak belirtiliyor. Bininci ameliyatın tamamlanmasının ardından uzman ekip, kalp sağlığı alanında bölgenin referans merkezi olma hedefini sürdürüyor.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, kalp merkezlerinin hastaların kalp ve damar hastalıklarıyla ilgili gerekli tanı ve tedavi süreçlerini kesintisiz yürüttüğünü vurguluyor. Sarıkaya, “Açık kalp ameliyatları, tıbbi literatürde yönetimi en zor olan ameliyatlar arasında yer almakta; hem ameliyat süreci hem de sonrası takipleri oldukça hassasiyet gerektirmektedir” dedi.

KALP DAMAR CERRAHİSİ UZMANINDAN AÇIKLAMALAR

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Sezgin, Kalp Merkezinin kurulumu sürecini hatırlatarak, “Şu anda merkezimiz bölgenin tek kalp merkezi konumunda. Haftalık ortalama 20 açık kalp ameliyatı yapabiliyoruz” ifadesinde bulundu. Ayrıca, Sezgin, bininci ameliyatını bu hafta başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini ve hastasının serviste iyi durumda bulunduğunu belirtti.

Türkiye genelinde yapılabilen tüm açık kalp ameliyatlarını başarıyla uygulayabildiklerini ifade eden Sezgin, “Mortalite oranımız yüzde 1 ile 3 arasında. Bu oran, bölgede oldukça yüksek ve başarılı bir değerdir” dedi.

HASTA GÖRÜŞLERİ

Kalp merkezinde bininci açık kalp ameliyatı olan Alpaslan Öztürkçü, kendisini iyi hissettiğini ve doktorların ilgisinden memnun olduğunu dile getirdi. Öztürkçü, “Bu merkezde gerçekleştirilen bininci ameliyatın hastası olmak benim için büyük bir gurur ve şans” şeklinde konuştu.