Van’da Afad Anma Programı Düzenlendi

ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Van’da, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Marmara Depremi’nin 26. yılı nedeniyle özel bir anma programı gerçekleştirildi. Tuşba ilçesindeki AFAD yerleşkesinde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, depremler sonucu yaşamını yitirenler için Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

VAZGEÇİLMEZ SLOGAN

Programa katılan İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Cemal Kurban, “Bugün 17 Ağustos’taki depremin 26. yılı” diyerek depremde hayatını kaybeden binlerce kişi için üzüntülerini dile getirdi. Kurban, “AFAD olarak bir sloganımız var. Depremler öldürmez, binalar öldürür. 17 Ağustos depreminde ve devamında Van, Elazığ ve 6 Şubat’taki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygıyla anıyorum.” şeklinde konuştu.