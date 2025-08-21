Haberler

Van’da Aileler Evlat Nöbeti Tutmakta

EVLAT NÖBETİ 107. HAFTADA

Van’da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin başlattığı evlat nöbeti 107’nci haftasına ulaşıyor. Aileler, “Terörsüz Türkiye” sürecinden dolayı bu hafta slogan atmaktan kaçındı. Farklı tarihlerde çocukları PKK tarafından kaçırılan 35 aile, ellerinde Türk bayraklarıyla DEM Parti Van İl Başkanlığı binasına doğru yürüyerek burada basın açıklaması yaptı. Önceki eylemlerde PKK ve partiyi hedef alan sloganlar atan aileler, artık bu durumu değiştirdi ve slogan atmıyor.

MÜZİK AÇILMADI

Geçmiş haftalarda ailelerin sesini bastırmak amacıyla müzik açan DEM Parti yönetimi de bu hafta bu uygulamayı sürdürmedi. Eylemlere katılan Feyzi Yağmur, oğlu Kenan için 10 yıldır mücadele ettiğini aktardı. DEM Parti il binasının önüne gelerek çocuğunu talep eden Yağmur, “Allah devletimize zeval vermesin. Oğlum, beni görüp duyuyorsanız gelip devlet güçlerimize teslim olun. Gece gündüz peşindeyiz. Ben devletime güveniyorum” dedi.

KARDEŞİ İÇİN MÜCADELE EDİYOR

Kardeşi Fatih için yaklaşık 4 yıldır mücadele eden Abdullah Arslan ise “İnşallah bu süreç başarıya ulaşır. Böylece kardeşim de buraya gelsin. Kardeşim üniversite öğrencisiydi, ailesine çok faydalı olacaktı. Ancak maalesef kandırılıp götürüldü” diyerek duygularını ifade etti.

ÖNEMLİ

Hayvan Pazarı Yeniden Açıldı

Van'da şap hastalığı nedeniyle kapatılan hayvan pazarı, aşılama sonrası tekrar açıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü, aşı oranının %97'ye ulaştığını duyurdu.
Edirne Valisi Sezer, Gülce’ye park

Edirne'de Vali, 5 yaşındaki Gülce'nin isteği üzerine köye çocuk parkı ve halı saha yapılacağını duyurdu, böylece köydeki tüm çocukların mutluluğunu artırmayı hedefliyor.

