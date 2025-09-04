VAN’da Aileler Eylem Yaptı

AİLELERİN HEYECANI DEVAM EDİYOR

Van’da, PKK tarafından zorla alıkonulan evlatları için 108’inci haftada da eylem yapan aileler, duyarlılıklarını sürdürerek DEM Parti il binası önüne yöneldi. ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin etkisiyle, slogan atmadan yürüyen gruptan Abdullah Arslan, “Kardeşim Balıkesir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde okurken kandırıp dağa götürdüler. Kendi çocukları okuyup milletvekili ve belediye başkanı oluyor ama garibanların çocuklarını da dağa gönderip öldürtüyorlar” açıklamasında bulundu.

YÜRÜYÜŞ POLİS GÜVENLİĞİ ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 108’inci haftada Menekşe Sokak’ta yeniden bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla DEM Parti il binasına kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında polis güvenlik önlemleri alırken, aileler ‘Terörsüz Türkiye’ süreci sebebiyle slogan atmadan sessiz bir şekilde il binası önüne ilerledi. Bu sırada DEM Parti binasında müzik yayını yapıldı.

AİLELERDEN DUA VE ÇAĞRI

Eyleme, kardeşi Fatih için katılan Abdullah Arslan, “Yaklaşık 4 yıldır kardeşim için bu mücadeleyi veriyorum. Kardeşim Balıkesir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 3’üncü sınıfta okurken 13 yıl önce kandırıp dağa götürdüler. Kendi çocukları okuyup milletvekili ve belediye başkanı oluyor ama garibanların çocuklarını da dağa gönderip öldürtüyorlar. Kardeşime çağrı yapıyorum. Bizim ülkemiz güzeldir. Gel teslim ol. Sen inşaat mühendisisin. Ağabeylerine ve kardeşlerine faydan dokunsun. Annem kanser hastasıdır, kardeşimi bekliyor. İnşallah ‘Terörsüz Türkiye’ süreci başarıya ulaşır ve kardeşim de gelir. Bizim beklentimiz var. Türkiye gibi güzel bir ülke yok. İnşallah PKK’nın tamamı silah bırakır, onlar da ailelerine kavuşur” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIN HAYALLERİ ÇALINDI

Eyleme 10 yıl önce henüz 18 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Nevzat için katılan Güllü Ereğli de duygularını paylaştı. Ereğli, “Benim oğlum savcı olmak istiyordu ama onun hayallerini çaldılar, bizim hayatımızı kararttılar, diğer çocuklarımız da perişan oldu. Oğlum, eğer beni duyuyorsan gel. Onlar haindir, orada kalma. Gel, devletimize teslim ol” şeklinde konuştu.