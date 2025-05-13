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Van’da AK Parti Dernek Ziyareti Yapıldı

ENGELLİLER HAFTASI KAPSAMINDA ZİYARET

Van’da AK Parti İl Başkan Vekili Halis Bayramoğlu ve partililer, “Engelliler Haftası” dolayısıyla Bedensel Engelliler Derneği’ni ziyaret etti. AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dernek binasına ulaşan Bayramoğlu, engelli bireylerle bir araya gelerek sohbet etti.

ENGELLİ BİREYLERİN YANINDAYIZ

Bayramoğlu, ihtiyaç sahibi ve engelli bireylerin her zaman yanında olduklarını belirtti. “Kamuda çalışan engellilerin sayısı artıyor. Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için ne gerekiyorsa yapılmaya devam edilecek. Tüm bu saydıklarımızın dışında daha yüzlerce hizmeti sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde kazandırdık,” ifadesini kullandı.

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