Van’da Alimlerden Gazze’ye Destek

DEMOCRATİK PROTESTO VE TEPKİLER

Van’da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile medrese alimleri, İsrail’in Gazze’ye yönelik düzenlediği saldırılara karşı bir araya geldi. Güzel Cami’de yapılan toplantıda açıklama yapan Davut Biçer, bu saldırılarda çok sayıda kadın ve çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti. Gazze’ye yönelik saldırıların halen sürdüğüne dikkat çeken Biçer, “İki yıldır Siyonizm’in Gazze’ye yönelik mezalimi dayanılmaz bir hal almış olup terör şebekesinin kuduz bir canavar gibi tüm İslam alemine pervasızca saldırıları ve tehditleri İslam’a mensup olan bizler için ne yazık ki tam bir zillet halini almıştır.” şeklinde konuştu.

EY KAMPLARDA GÖSTERİLERİN ARTIRILMASI GEREKİYOR

Sadece durumu değerlendirmekle kalmamaları gerektiğine vurgu yapan Biçer, “Hal böyleyken sadece durum değerlendirmesinden ileri gitmeyen söylemlerin artık anlamı kalmamıştır. İsrail’in artık kınamadan anlamadığı anlaşılmıştır. Eylem boyutuna geçme zamanı çoktan geldi.” ifadelerini kullandı. Gazze’de yaşananlara karşı duyarsız kalmanın kabul edilemeyeceğini söyleyen Biçer, “Ey peygamber varisi olan alimler, bu mezalim karşısında susmak Ebu Ubeyde’nin ‘siz bizim hasmımızsınız’ tehdidinin muhatabı olmak demektir.” diye ekledi.

HAREKETE GEÇME ZAMANI

Ayrıca, milletin Gazze hassasiyetini ve Müslümanların sorunları ile duyarlılık geliştirmelerini sağlamak için konferanslar, vaaz ve irşat faaliyetleri düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi. Biçer, “Boykota ara vermeden, gevşemeden, tam bir ciddiyetle devam etmek Gazze’deki kardeşlerinize borcunuzdur.” diyerek çağrıda bulundu. Duanın, eylemin ve boykotun önemini vurgularken, “en önemlisi İslam’ı hayatınıza ve toplumunuza hakim kılmayla kardeşlerinizin yanında olun.” şeklinde sözlerini tamamladı.