Van’da Annelerin Oturma Eylemi Sürüyor

TERÖRÜ REDDEDEN AİLELERİN EYLEMİ DEVAM EDİYOR

Terör örgütü PKK tarafından evlatları dağa kaçırılan aileler, yeni süreçle birlikte terörün son bulmasını istiyor. Bu aileler, “Çocuklar dağdan insin ve silahlarını bıraksınlar. Artık anneler ağlamasın, askerimiz ve polisimiz şehit olmasın” açıklamasında bulunuyor. Van’da, çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin DEM Parti il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemi, Ramazan ayında da devam ediyor. Eylemlerinin 98’inci haftasında bir araya gelen 35 aile, ellerindeki dövizlerle DEM Parti İl Başkanlığı önüne yürüyüş yaptı.

AİLELERİN HEDEFİ EVLATLARINA KAVUŞMAK

Sloganlar atan aileler, bireysel taleplerinin sadece evlatlarına kavuşmak olduğunu vurguladı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin attığı adımlar için desteklerini bu hafta da yinelediler. Eyleme, kızı Şeyma için katılan Nazlı Sancar, kızının 2012 yılında DEM Parti aracılığıyla kaçırılıp PKK’ya teslim edildiğini ifade etti. O tarihten beri evlat mücadelesi verdiğini belirten Sancar, “Bizler sadece evlatlarımızı istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Kendi çocuklarını özel okullarda okuturken, bizim gibi ailelerin çocuklarını mağaralarda öldürüyorlar. Önümüz yine bayram ve bu bayramlar bizim için buruk geçiyor. Cumhurbaşkanımız ve Bahçeli’nin verdiği kararların arkasındayız. Bu süreçteki gelişmeler için sevinçliyiz. Çocuklar dağdan insin ve silahlarını bıraksınlar. Artık terörsüz Türkiye istiyoruz. Artık anneler ağlamasın, askerimiz ve polisimiz şehit olmasın” şeklinde konuştu.

EYLEM SÜRECİ VE AİLELERİN TALEPLERİ

Van’daki eylemler, ailelerin moral ve motivasyonunu artırmayı sağlamakla birlikte, terörle mücadele sürecine vatandaş desteklerini pekiştiriyor. Terörsüz bir toplum isteğiyle, evlatlarını geri isteyen bu aileler, taleplerinin yerine getirilmesi için kararlılıkla mücadelelerine devam ediyor. Son süreçteki gelişmeler, aileler için umut verici bir ışık olarak değerlendiriliyor.