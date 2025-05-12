Van’da Araç Ağaçla Çarpıştı, 2 Yaralı

ARAÇ KAZASI SONUCU İKİ YARALI

Van’ın İpekyolu Caddesi’nde akşam saatlerinde gerçekleşen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 18.30 civarında TEDAŞ İl Binası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince, kontrolsüz bir şekilde hareket eden araç orta refüjde bulunan bir ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle ağaç kırılıp yola devrildi.

İLK MÜDAHALE YAPILDI

Olay yerine ilk ulaşan Van Hak Arama Kurtarma ekipleri, yaralılara anında ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra gelen sağlık ekipleri, yaralıları Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüp tedavi altına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildiriliyor.