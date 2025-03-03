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Van’da Aranan 66 Kişi Tutuklandı

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66 KİŞİ TUTUKLANDI

Van’da çeşitli suçlar nedeniyle aranma kaydı bulunan toplam 66 kişi, adli makamlara teslim edilerek tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kamu düzeninin korunması amacıyla suç ve suçlularla mücadele için Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği ekiplerinin çalışmalarının sürdüğüne dikkat çekildi.

SUÇ ARAÇLARI ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonlar kapsamında, 6136 ve 5729 sayılı kanunlara muhalefet suçlarından; 1 adet silah ve 1 adet yivsiz tüfek ele geçirildi. Ayrıca hırsızlık suçu kapsamındaki eylemlerle bağlantılı olarak; 2 adet araç, 25 adet donat filesi ve 10 paket PVC filesi bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, toplamda 177 aranan şahıs yakalandı. Bu şahıslar arasında, 100 yıl 4 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 66 kişi tutuklandı.

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