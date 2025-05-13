Van’da Asayiş Toplantısı Gerçekleşti

TOPLANTI DETAYLARI VE KATILIMCILAR

Van Valisi Ozan Balcı’nın başkanlık ettiği “Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirildi. Toplantıya katılanlar arasında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Vali Yardımcısı Önder Koç, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Çelik, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hakan Fırat ve Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan yer aldı. Vali Balcı, toplantıda çeşitli güvenlik meseleleri ve yürütülen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

ASAYİŞ VE GÜVENLİK FAALİYETLERİ

Vali Ozan Balcı, “Başta terörle mücadele faaliyetleri, asayiş ve güvenliğin sağlanması, aranan şahısların yakalanması, çocuk ve gençlerin korunması, trafik denetimleri, göçmen kaçakçılığı, narkotik suçlarla mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, siber suçlarla mücadele faaliyetleri ile konaklama tesislerimizin durumuna yönelik çalışmalarımızı sizlerle paylaşmak istiyorum” dedi. Van’da toplam 5.138 polis ve 4.473 jandarma personeli görev yapıyor. Nisan ayında kolluk birimleri 1.488 olaya müdahale etti ve olayların aydınlatılma oranı yüzde 97 olarak açıklandı.

TERÖR, KAÇAKÇILIK VE NARKOTİK SUÇLARA MÜDAHALE

Terörle mücadele kapsamında 43 operasyon gerçekleştirildi ve bu operasyonlar sonucunda 87 şahsa adli işlem yapıldı, 10 şahıs tutuklandı. Asayiş olayları arasında 167 mal varlığına karşı olay, 655 kişilere karşı olay, 38 hırsızlık ve 28 dolandırıcılık kaydedildi. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele için 213 operasyonda 133 organizatör hakkında işlem yapıldı ve 600 düzensiz göçmen yakalandı. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ise 135 operasyon yapılmış, 168 şahsa adli işlem uygulanmış ve çeşitli uyuşturucular ele geçirilmiştir.

ÇOCUK VE GENÇLERİN KORUNMASI

“Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Güvenli Okul Projesi” çerçevesinde 65 okul çevresi ziyaret edilerek 59 park-bahçe ve diğer umuma açık yerler denetlendi. Vali Balcı, bu tür çalışmaların çocukların daha sağlıklı ve güvenli bir eğitim alabilmeleri için önemli olduğunu belirtti.

TRAİFİK GÜVENLİĞİ

Trafikte 150 kaza meydana gelirken, 254 kişi yaralandı ve 6 vatandaş hayatını kaybetti. Yine, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla 159.812 araç kontrol edildi ve 16.061 aracın sürücülerine cezai işlem uygulandı. Jandarma bölgesinde ölümlü trafik kazası yaşanmadı.

KAÇAKÇILIK, ORGANİZE SUÇLAR VE SİBER FAALİYETLER

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede 202 olay kaydedildi ve 273 şahsa adli işlem yapıldı. Bu operasyonlarda birçok malzeme ve para ele geçirilmiştir. Nisan ayında 153 siber olayı meydana geldi ve 26 şahıs hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

HAYVANLARLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Hayvan barınakları ve başıboş sokak hayvanlarına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, tedavi, kısırlaştırma ve aşılamaları yapılan hayvanlar için İpekyolu ilçesinde “Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi” hizmet vermektedir.

Bu çerçevede, Vali Balcı, ilde huzur ve güvenliğin sağlanması için sürekli çalışmaların sürdüğünü belirtti ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.