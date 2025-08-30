Haberler

Van’da Bayılan Sürücü Ambulansta Götürüldü

ACİL DURUMU FARK EDEN VATANDAŞLAR

Van’da bir sürücü, aracı içinde bayıldığında çevredeki vatandaşlar durumu hemen fark etti. Edinilen bilgilere göre, olay İpekyolu ilçesinde Kazım Karabekir Caddesi’nde gerçekleşti. Baygın haldeki sürücünün yardımına koşan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak sağlık ekiplerinin yönlendirilmesini sağladı.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Kısa bir süre içinde olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, baygın durumda bulunan sürücüyü aracından çıkardı. Yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü, sedye ile ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı. Olayın detayları ve sürücünün durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

ÖNEMLİ

Haberler

Afşin’de Araçlar Çarpıştı, 10 Yaralı

Afşin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı ve yaralılar hastanelere sevk edildi.
Haberler

Diyarbakır’da Resepsiyon Düzenlendi

Diyarbakır'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle bir resepsiyon gerçekleştirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.