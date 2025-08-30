Van’da Bayılan Sürücü Ambulansta Götürüldü

ACİL DURUMU FARK EDEN VATANDAŞLAR

Van’da bir sürücü, aracı içinde bayıldığında çevredeki vatandaşlar durumu hemen fark etti. Edinilen bilgilere göre, olay İpekyolu ilçesinde Kazım Karabekir Caddesi’nde gerçekleşti. Baygın haldeki sürücünün yardımına koşan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak sağlık ekiplerinin yönlendirilmesini sağladı.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Kısa bir süre içinde olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, baygın durumda bulunan sürücüyü aracından çıkardı. Yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü, sedye ile ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı. Olayın detayları ve sürücünün durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.