VAN’DA BAYRAM ALIŞVERİŞİ YOĞUNLAŞTI

KURBAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Kurban Bayramı’na az bir süre kala Van’daki çarşı ve pazarlarda hareketliliğin arttığı gözlemleniyor. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde birçok noktada kurulan tezgahlarda alışveriş yapan vatandaşlar, yoğun kalabalık oluşturuyor. Giyimden şeker, kuruyemişten temizlik malzemelerine kadar pek çok ürünle dolu tezgahlar, özellikle öğle saatlerinde büyük ilgi görüyor. Bayram hazırlıklarını son güne bırakmak istemeyen vatandaşlar, alışverişlerini erkenden yapmayı tercih ediyor. Esnaf ise artan kalabalıktan memnun.

FİYATLARDA DEĞİŞİKLİK YOK

Esnaf, fiyatların geçtiğimiz Ramazan Bayramı’na kıyasla aynı seviyelerde olduğunu vurguluyor ve ilerleyen günlerde satışların daha da artacağını öngörüyorlar. Ferdi Akcan isimli bir vatandaş, “Şeker fiyatları geçtiğimiz bayramla aynı. Fiyatlar 100 liradan başlıyor. Bu bayramda 5 kilo şekerleme almayı düşünüyorum. Geçtiğimiz bayramda daha fazla şeker almıştık. Bu Kurban Bayramı olduğu için daha az ev ziyareti olur diye düşünüyorum” şeklinde görüşlerini paylaştı.

ŞEKTANDA REKABETÇİ FİYATLAR

Esnaf Sedat Ağırbaş, piyasaya göre uygun fiyatlarla şeker sattıklarını ifade ederek, “Fiyatlarımız 100 ila 125 lira arasında değişiyor. Piyasanın çok altında şeker satıyoruz. Buraya gelen müşterilerimiz genellikle 10 ila 20 kilogram arasında şeker alıyor. Köylerde bayram ziyaretleri eski geleneğiyle devam ederken, şehirlerde ise bu ziyaretlerin daha az yapıldığını görüyoruz. Bayram yoğunluğu ise bugünden itibaren başladı” diye belirtti.