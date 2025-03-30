Van’da Bayram Namazı Coşkusu Yaşandı

BAYRAM SEVİNCİ CAMİLERDE YAŞANDI

Vatandaşlar, Van’da Ramazan Bayramı dolayısıyla sabahın erken saatlerinde camilere giderek bayram sevinçlerini birlikte paylaştı. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da bayram namazı için kalabalıklar camilere akın etti. Bayram namazının ardından Edremit Müftü Ömer Azmi Efendi Camii’nde, cami imam hatibi tarafından bir bayram hutbesi okundu.

BAYRAMIN ANLAM VE ÖNEMİ VURGULANDI

Okunan hutbede, bayram sabahının huzur, neşe ve dayanışma günleri olduğu ifade edildi. Hutbenin ilerleyen kısmında, Gazze’deki Müslümanların bayram sevincinden mahrum kaldığı, dünya önünde açlık, susuzluk ve yokluk içinde hayatta kalma mücadelesi verdikleri hatırlatıldı. Ayrıca, hutbe boyunca bütün İslam alemine dualar edildi. Hutbenin ardından, cami cemaati saf tutarak birbiriyle salavatlar eşliğinde kucaklaşarak bayramlaştı.

GÜNÜN ANISINA İLK KUTLAMALAR

Bu anlamlı sabah, Camideki duaların ve bayramlaşmanın ardından sıcak anlara sahne oldu. Cami cemaati, birbirleriyle paylaşmanın ve birlik olmanın önemini vurguladı. Bayram kutlamaları, insanların bir araya gelip manevi bağlarını güçlendirdiği özel günlerden biri olarak hafızalarda yer etti.