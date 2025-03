Van’da Bayram Namazı Saat Kaçta?

RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI SAATİ

Mübarek Ramazan Bayramı’nın ilk günü, bayram namazını kılacağız. Bayram namazının vakti illere göre değişiyor. Van’da bayram namazı bu yıl 30 Mart 2025 Pazar günü saat 06:25’te gerçekleştirilecek. Peki, bayram namazı sabah namazından sonra mı kılınıyor? İşte bu konuda detaylar…

BAYRAM NAMAZI HAKKINDA DETAYLAR

Bayram namazı, Hanefî mezhebinde Pazar namazının vücûb şartlarına sahip olan herkes için vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler’e göre ise müekked sünnet, Hanbelîler’e göre farz-ı kifâyet olarak kabul ediliyor. Bayram namazının geçerlilik şartları, Hanefîler’e göre hutbe hariç, Pazar namazının şartları ile aynıdır. İki rekattan oluşan bayram namazı şu adımlarla kılınıyor:

Namaza niyet edildikten sonra ilk tekbir alınıyor ve eller bağlanıyor. Ardından “Sübhaneke duası” okunup, tekrar eller kulak hizasında kaldırılarak tekbir alınıyor. Sonrasında eller yanlara salınıyor, tekrar tekbir alınıp eller göbek hizasında bağlanıyor. İmam “Euzü besmele” çekiyor, açık olarak “Fatiha suresi” ve “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek kadar Kur’an-ı Kerim” okuyor. Cemaat, bu sırada imamı dinliyor. Rüku ve secde yapıldıktan sonra ikinci rekata geçiliyor. İmam, gizlice “Besmele” çektikten sonra yine “Fatiha suresi” ile birlikte zammı sure okuyor ve cemaat bu esnada sessizce dinliyor.

İlk tekbirde tekrar eller kulak hizasına kaldırılıyor, ardından eller yanlara bırakılıyor. Tekbir alınıyor ve eller son defa yanlara salınıyor. Dördüncü tekbir alındığında eller kulak hizasına kaldırılmıyor ve rükuya gidiliyor. Rükudan ve secdeden sonra oturuluyor; “Tahiyyat, Salli-Barik duaları” okunarak namaz sağa ve sola selam verilerek tamamlanıyor. Müezzin, cemaatle birlikte üç defa tekbir getiriyor. İmam hatip, bayram hutbesini okumaya başlıyor. Yılda iki kez kılınan bayram namazı öncesinde din görevlileri, namazın nasıl kılınacağı ve nasıl niyet edileceği hususunda bilgi veriyor.

Bayramın ilk günü, sabah namazının ardından ve güneş doğduktan sonra bayram namazı kılınıyor. Namaz toplamda iki rekat olarak icra ediliyor. Müezzin kayyım, cemaate bayram namazına nasıl niyet edileceği hakkında yönlendirmelerde bulunuyor ve niyet sırasında hangi bayramın namazı kılındığı belirtiliyor. “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama.” ifadesiyle niyet ediliyor.