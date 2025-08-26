Haberler

Van’da Beş Aranan Şahıs Yakalandı

HELİKOPTER DESTEKLİ UYGULAMA

Van’da, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen helikopter destekli uygulama sonucunda, 28 yıl 10 ay 7 gün hapis cezası ve 13 bin 320 TL para cezası bulunan 5 aranan şahıs yakalandı. Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, “Asayiş Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 22 Ağustos 2025 tarihinde ilimiz genelinde 100 personel ve 46 ekip ile gerçekleştirilen şok uygulaması icra edildi.”

ŞAHSILAR VE MALZEMELER ÜZERİNE YAPILAN KONTROLLER

Gerçekleştirilen uygulama kapsamında, 1.071 şahıs, 274 araç, 17 işyeri, 7 park-bahçe ve 5 metruk bina kontrol edildi. Açıklamada, “Toplamda 28 yıl 10 ay 7 gün hapis cezası ve 13 bin 320 TL para cezası bulunan 5 aranan şahıs yakalanmıştır. 1 şahıstan 10,5 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirilmiş, 7 araca toplamda 87 bin 707 TL cezai işlem uygulanmıştır.” ifadesi de yer aldı.

