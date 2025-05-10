Van’da Bisiklet Topluluğu Kuruldu

ÖĞRETMENLERİN BİSİKLET TOPLULUĞU ETKİNLİKLERİ

Van’da üç yıl önce bisiklet topluluğu oluşturan öğretmenler, sağlıklı ve hareketli yaşamı teşvik etmekle birlikte şehrin güzelliklerini keşfetmek amacıyla bisiklet biniyor. Hava ısındıkça bisiklet turu etkinliklerine başlayan öğretmenler, sağlıklı yaşamı desteklemek için belirledikleri rotalara haftada iki gün gidiyor. “Pedallar Sağlığa Dönüyor” sloganıyla kilometrelerce pedal çeviren öğretmenler, fiziksel aktivitelerini artırarak, şehrin doğal güzelliklerini keşfetme imkanı buluyor. Van Öğretmenler Bisiklet Topluluğu Başkanı Hakan Durğun, topluluğa 200 bisikletseverin dahil olduğunu ifade etti.

TOPLULUK VE ETKİNLİKLER HAKKINDA BİLGİLER

Gönüllü öğretmenlerle birlikte kurulan topluluk hakkında bilgi veren Durğun, öğretmenlerin pedal çevirerek şehri gezdiklerini ve birçok şehirden gelen öğretmen sayesinde sosyalleşip kentin doğal güzelliklerini tanıma fırsatı bulduklarını belirtti. “Etkinliklerimizle öğretmenlerimizi, öğrencileri ve velileri sağlıklı yaşama özendirmeye çalışıyoruz. Bisiklet sürmek, stres atmamıza, enerji toplamamıza ve doğayla iç içe olmamıza olanak tanıyor. Bu sayede hem ruhumuzu hem de sağlığımızı diri tutuyoruz.” diye konuştu. Durğun, özel gün ve haftalarda da etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini ekledi.

HEDEF SAĞLIKLI YAŞAM VE SOSYALLEŞME

Topluluk üyelerinden Beden Eğitimi Öğretmeni Kader Sürme, etkinliklerin sosyal etkileşim sağladığını ve spor yapma fırsatı verdiğini ifade etti. Sürme, “Şehrimizde bisiklet farkındalığı oluşturmak ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek için pedal çeviriyoruz. Öğretmenlerimizle her hafta farklı yerler tanıma fırsatı buluyoruz. Buradan herkese çağrıda bulunuyorum. Sağlıklı yaşamı benimsemek ve sosyalleşmek için turlarımıza katılabilirler.” şeklinde konuştu. Ayrıca, topluluğa yeni katılan öğretmenlerden Ferhat Yardım da haftanın stresini bisiklet sürerek attığını belirtti. “Topluluk sayesinde sağlıklı yaşamı benimsiyoruz, sosyalleşiyoruz ve tarihi yerleri gezme fırsatı buluyoruz.” dedi. Yardım, bisiklet sürmenin ve spor yapmanın hem sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturduğunu hem de kötü alışkanlıklardan uzak durmayı sağladığını sözlerine ekledi.