Van’da Çanakkale Zaferi’nin 110. Yılı Kutlandı

VAN’DA ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ KUTLAMALARI

Van’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Van İl Valiliği tarafından düzenlenen program, ilk olarak Tuşba ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesi’ndeki Zeve Şehitliği’nde çelenk bırakılmasıyla başladı. Törende saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması, şehitlik şeref defterinin imzalanması, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunması gerçekleşti. Törene, Van Vali Vekili Lütfullah Göktaş, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

VALİ VEKİLİ GÖKTAŞ’IN AÇIKLAMALARI

Programda bir konuşma gerçekleştiren Van Vali Vekili Lütfullah Göktaş, “tarihe altın harflerle yazılan kahramanlık destanlarımızdan olan 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıldönümünde, vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz” dedi. Vali Vekili Göktaş, “1915 yılında, Çanakkale’de verilen büyük mücadele, Türk milletinin bağımsızlık aşkını ve vatan sevgisini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. ‘Çanakkale Geçilmez!’ diyerek düşmana karşı iman dolu göğüslerini siper eden kahramanlarımız, bizlere eşsiz bir destan armağan etmiştir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Çanakkale Zaferi’nin milli tarihin yanı sıra insanlık tarihi açısından da büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

ZEVE ŞEHİTLERİNİN ANILMASI

Göktaş, Zeve’de binlerce masum vatan evladının şehit edilerek büyük bir acı yaşandığını hatırlatarak, “şehitlerimizi Fatihalarla anmak” için orada olduklarını ifade etti. “Çanakkale Zaferi nasıl ki Milletimizin şanlı tarihinde bir dönüm noktası olmuşsa, Zeve’de verdiğimiz şehitlerimiz de bu mücadelenin Van’daki simgesi olmuştur” diyen Göktaş, Zeve şehitlerinin anısını vurgulayarak, bu mücadelenin bağımsızlık uğruna verilen fedakarlıkların önemini hatırlattı. Konuşmasını, “Bugün bizlere düşen büyük görev, şehitlerimizin uğruna can verdiği vatanımıza sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi korumak ve bu kahramanlık destanını gelecek nesillere aktarmaktır” şeklinde tamamladı.

Program, Van Devlet Tiyatrosu’nda devam etti.